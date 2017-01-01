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Harran Üniversitesinde YÖS sınavı başvurusu başladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesinde farklı ülkelerin öğrencilerinin katılımına yönelik yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) başvuruları başladı.

Harran Üniversitesinden yapılan açıklamada halen 36 ülkeden 600'e kadar yabancı öğrencinin eğitim gördüğü Harran Üniversitesine bu yıl yabancı öğrenci sınavı sonrasında 206'sı çeşitli ülkelerden 560'ı Suriyeli olmak üzere toplamda 766 yabancı öğrenci alımı yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Harran YÖS sınav başvurusunun, 25 Nisan 2017 ile 19 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacağı uygulandı. Sınav tarihinin 3 Haziran 2017 Cumartesi günü olarak belirlendiğini de vurgulanırken, Mayıs ayının son haftası sınav binası ve saatinin ise internet adresinden duyurulacak.

Açıklamada, sınav başvurusunun üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden on line olarak yapılabileceği vurgulandı.

(BB-SD-Y)



28.04.2017 12:28:00 TSI

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