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Belediye çalışanlarına motivasyon eğitimi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi personelleri "Sosyal Medya, İş Yaşamında Motivasyon ve Hemşeri Memnuniyeti" eğitimi verildi.

Eğitmen Erdem Erol verilen eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, bu eğitimlerde belediyede görev yapan personellerin vatandaşa karşı davranış biçimleri, sorunlarının nasıl çözülmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve verimli çalışmada hemşerinin nasıl memnun edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Erol, "Hemşeri veli nimettir çünkü hemşeri yerel yönetimin varlık nedenidir. Hemşeri dediğimizde Fatsa sınırları içerisinde yaşayan herkesi kastediyoruz. Dolayısıyla hemşeri her şeyin en iyisini en kalitelisini hak etmektedir. Yöneticilere verdiğimiz eğitimde ise çalışanların motivasyonunu nasıl arttırılır anlatmaya çalıştık. Motivasyonu arttırdığınız zaman verimi arttırırsınız. Belediye çalışanlarının mutlu olmasını işini severek yapması hemşeriye severek isteyerek hizmet yapmasını sağlar" dedi.

Sosyal Medya, İş Yaşamında Motivasyon ve Hemşeri Memnuniyeti eğitimlerine katılan personeller ise Eğitmen Erdem Erol'a teşekkür ederek çok faydalı bir eğitim aldıklarını ifade ettiler.

Eğitimlerinin ardından personellere katılım belgeleri verildi.

(AA-SLH-Y)



28.04.2017 12:35:46 TSI

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