YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Emniyet amirliğinden öğrencilere hediye jesti

Emniyet amirliğinden öğrencilere hediye jesti



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'ın Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği, polis-halk ilişkilerini geliştirmek, bölgesel olarak çocukların polise bakış açılarını olumlu yöne çevirmek amacıyla maddi durumu olmayan öğrencilere hediyeler dağıttı.

İlçe Emniyet Amirliği ve belediye başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma ile Hasankeyf'te ikamet edip özel eğitime muhtaç, maddi durumu iyi olmayan ve ailesi adli vakalara karışmış olan çocuklara hediye paketleri içinde okul çantası, yapboz, kalem, not defter hediye edildi. Hediyeleri alan çocuklar mutluluklarını gizleyemedi.

İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, yapılan etkinliğin önemine vurgu yaparak çalışmada yer alan emniyet ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

(OA-AKK-Y)



28.04.2017 12:37:54 TSI

NNNN

