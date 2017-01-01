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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir'de 'Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı' başarıyla tamamlandı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:41
Eskişehir'de 'Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı' başarıyla tamamlandı
Eskişehir'de 'Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı' başarıyla tamamlandı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki 15 sivil toplum kuruluşu; AEGEE-Eskişehir'in 'Volunteer Your Future Projesi' kapsamında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi'nde buluştu.
Kongre merkezinde; AEGEE'nin tanımı yapıldı ve 'Volunteer Your Future Projesi'nin proje sunumları ardından 'Sivil toplum bilincinde neredeyiz?' çalıştayı gerçekleşti. Tepebaşı Gençlik Merkezi Proje Sorumlusu Çağlar Yenilmez'in moderatör olarak yer aldığı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet Daire Başkanı Didem Aydınmakine, Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç ve Tepebaşı Gençlik Merkezi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa Onur Kaygısız'ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayda konuşmacılar; sivil toplum bilinci konusunda değerlendirmelerini yaparken gençlerin sivil toplum kuruluşlarına katılımı konusunda da görüşlerini belirttiler.
Çalıştayın ardından da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)'den Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'ye, SOMET Zihinsel Gelişim Derneği'nden Youthart Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği'ne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren 15 sivil toplum kuruluşu; üniversite öğrencilerine kendilerini tanıttı. 3 farklı oturumla gerçekleşen tanıtımlarda sivil toplum kuruluşları (STK), tarihinden, çalışma alanlarından ve nasıl gönüllü olunabileceğinden bahsettiler. Aynı zamanda STK'lar stantlarıyla Kongre Merkezini renklendirdi.
(İHA-MET-Y)

28.04.2017 12:50:16 TSI
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