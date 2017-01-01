YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP İlçe Başkanları göreve başladı

MHP İlçe Başkanları göreve başladı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatının 11 Mart 2017 tarihinde Tepebaşı ilçesi ile başlayan kongre takvimi, 27 Nisan 2017 tarihi itibari ile Han ilçesinin kongresiyle tüm ilçelerde tamamlandı. MHP İlçe Başkanları görevlerine başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçe kongreleri coşkulu, ülkücü camiaya yakışan bir havada geçmiş, teşkilatlarımızın gücüne güç katmıştır. Yenilenen ve güçlenen ilçe teşkilatlarımızla bundan sonraki hedefimiz yapılacak olan genel ve yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanarak, seçimlerden başarı ile çıkmaktır. Bu noktada tüm ilçe teşkilatlarımıza, başta Eskişehirimize ve ülkücü camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz bahtımız ve alnımız hep açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Rıza Kahveci, Sivrihisar İlçe Başkanı Murat Işık, Seyitgazi İlçe Başkanı Hasan Gül, Çifteler İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, Sarıcakaya İlçe Başkanı Hasan Selçuk, Beylikova İlçe Başkanı Ramazan Çiçek, Mihalgazi İlçe Başkanı Abdullah Törenci, İnönü İlçe Başkanı Gürsel Karaçul, Mihalıççık İlçe Başkanı Gürol Görür, Mahmudiye İlçe Başkanı Hasan Hakan Altuğ, Alpu İlçe Başkanı Necmettin Ekici, Han İlçe Başkanı Battal Konakçı, Günyüzü İlçe Başkanı Yaşar Bakırlıoğlu, görevlerine başladı.

(MEB-MET-Y)



28.04.2017 12:52:04 TSI

NNNN

