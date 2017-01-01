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Rektör Yılmaz'ın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mesajı

28 Nisan 2017 Cuma, 12:45
Rektör Yılmaz'ın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mesajı
Rektör Yılmaz'ın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Mesajı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutladı.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 1 Mayıs'ın barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde gelecek için emek verenlerin dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, tüm işçilerin bayramını kutladı. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, "1 Mayıs barış, demokrasi, huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin dayanışma günüdür. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan bu gün, Türkiye'de ise ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlamıştır. Biz her zaman mücadele ruhunu içinde barındıran bir millet olduk. Birbirimize kenetlenip, dayanışma içinde birbirimize destek olarak refah seviyesi daha yüksek bir toplum olabilme inancıyla hareket ettik. Bu anlamlı günde emek verene duyulan saygı ve adaletin en erken biçimde tecelli etmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta işçi ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ekonomimizin günden güne büyüyüp güçlenmesinde katkısı olan emekçilerimizin bu özel gününün kardeşlik, barış, dayanışma içinde ve bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" dedi.
(SD-Y)

28.04.2017 12:53:45 TSI
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