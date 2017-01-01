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Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim

28 Nisan 2017 Cuma, 12:46
Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim
Haliliye zabıta ekiplerinden kapsamlı denetim

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. Haliliye'de vatandaşların daha huzurlu ve daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için ekipler bu kez gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik uygulama yaptı. Kasap,
pide fırını, lokanta, bakkal, pastahane, unlu mamulleri ve marketlerde kapsamlı denetimler yaptı.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yenişehir Mahallesindeki denetimlerde, hijyen ve ruhsat kontrolleri yaptı. Ekipler pastahanelerin imalathanelerinde üretimde kullanılan malzemelerin temizliğini de kontrol etti. Fırınlarda ekmeklerin belirlenen gramajlarda ekmek üretimi yapıp yapmadığını da kontrol eden zabıta ekipleri, hijyen kurallarına harfiyen uyulmasını istedi. Kontrolleri yapılan iş yerlerinde olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine teşekkür ederek temizlikte devamlılığı sağlamalarını istedi.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız şekilde devam ettiği bildirildi.
(Şİ-OE-Y)

28.04.2017 12:54:26 TSI
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