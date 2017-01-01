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KAYFOR-14'te bugün 19 oturum gerçekleşiyor

28 Nisan 2017 Cuma, 13:03
KAYFOR-14'te bugün 19 oturum gerçekleşiyor
KAYFOR-14'te bugün 19 oturum gerçekleşiyor
- KAYFOR-14'te konut politikaları ve imar tartışıldı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van'da dün başlayan Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu'nda (KAYFUR-14) ikinci günde de önemli konular masaya yatırılıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Kent Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve "Nasıl Bir Kamu Yönetimi" temasının işlendiği forumda bugünde 19 oturum gerçekleşecek. Van TSO'da farklı salonlarda gerçekleşen oturumlarda birbirinden önemli konular masaya yatırılıyor. Bu oturumlardan bir tanesi olan 'Konut Politikaları ve İmar Oturumu' Prof. Dr. Çetin Kotan Salonunda, Prof. Dr. Kemal Görmez Başkanlığında gerçekleştirildi. 5 akademisyenin sunum yaptığı oturumda 'Nasıl Bir TOKİ Nasıl Bir Konut politikası' başlıklı sunumu yapan Doç. Dr. Mithat Arman Karasu, TOKİ tarafından son 10 yılda 750 bin konut yapıldığını belirterek, bunlardan 53 bin konutun prestijli konut kategorisinde yer aldığını söyledi.
"Konut satışlarında 2014'te Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı"
Doç. Dr. Karasu, "İstanbul'a baktığımızda şu anda satamadığımız gelir düzeyi 15 bin lirayı aşan vatandaşlar için yapılan evlerden 1 milyon 80 bin tanesi elimizde kalmış durumda. Türkiye geneline bakıldığında ise bu miktarın 1,5 milyonu geçtiğini görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'de 160 bin konut satılmış, ama 2014 yılına geldiğimizde 1 milyon 29 bin konut satılmış. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Ancak yapılan çalışmalarda Türkiye'de konut yapımı artarken fiyatların da arttığı görülmektedir. Burada konut talebi ve konut ihtiyacı terimlerine bakılmalı bizler konut ihtiyacına yani konutu olanlara yeni yatırım yapsınlar diye konut üretmeye devam ediyoruz. Burada iki tane istenmeyen sonuç var birincisi konut fiyatları körükleniyor ikincisi ise dar ve sabit gelirliler bu devasa konut artışından hiçbir pay alamıyor. Ben Şanlıurfa'da çalışma yapmaktayım benim tespitim Şanlıurfa'da 30 bine yakın konutun boş olduğu ve satılmak için beklediği yönündedir" şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşümün de tartışıldığı oturumda, kentsel dönüşümün temelinde Türkiye'de bulunan 2 buçuk milyon gecekondunun dönüşümü olduğu ancak zamanla bu dönüşümün kent merkezlerindeki uygun olmayan yapıları da kapsadığı ifade edildi.
Oturumda ayrıca Türkiye'de yapı kooperatifçiliği, TOKİ ve konut piyasası, Konut piyasasının dönüşümü, çevre üretimi ve hukuki engeller gibi birçok konuda çeşitli sunumlar yapıldı. Forum yarın yapılacak olan gezi programları ise sona erecek.
(MD-ŞAK-Y)

28.04.2017 13:12:02 TSI
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