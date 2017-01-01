YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniyeli gençler Yunanistan'a gidiyor

Burhaniyeli gençler Yunanistan'a gidiyor



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezi Halkoyunları Ekibi, Burhaniye'nin adını Yunanistan'da duyuracak. 30 Nisan-4 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yunanista'ın Naoussa kentinde gerçekleşecek olan Uluslararası "2. Greek Art Unıon" Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek ekip hazırlıklarını tamamladı.

Burhaniye ve Burhaniye Belediyesini, ulusal ve uluslararası birçok platformda temsil eden Belediye Gençlik Merkezi 5 gün boyunca Yunanistan'da Türk Bayrağını dalgalandıracak. Türkiye'nin değişik yörelerinden oyunlarını festivalde sergileyecek olan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi, Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkmadan önce Başkan Vekili Cemil Bahadır'ı ziyaret ettiler. Bahadır ile festival hakkında görüşme yapan Gençlik Merkezi Ekibi, Cemil Bahadır nezdinde destekleri için Başkan Uysal'a minnettar olduklarını söylediler.

(FT-EME)



28.04.2017 13:20:42 TSI

NNNN

