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KOSGEB'in verdiği faizsiz kredi kullanımının süresi 2 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı

28 Nisan 2017 Cuma, 13:35
KOSGEB'in verdiği faizsiz kredi kullanımının süresi 2 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı
KOSGEB'in verdiği faizsiz kredi kullanımının süresi 2 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı'nca verilmekte olan faizsiz kredi kullanımında sürenin 28 Nisan 2017 tarihinden 02 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmış olmasının isabetli bir karar olduğunu söyledi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael, "Bu sevindirici ve olumlu kararı alan başta KOSGEB Başkanı Sayın Recep Biçer'e ve ekibine, esnaf ve sanatkârlarımız adına şükranlarımı sunuyoruz. Kredi kullandırım işlemlerinde son başvuru tarihinin 28 Nisan olarak belirlendiğini kaydeden sayın Biçer, birçok KOBİ'nin, bankalardaki iş ve işlemler sebebiyle kredi kullanamadıklarına işaret etti. Bilindiği gibi sıfır faizli 50 bin TL üst limitli kredi desteğinden yararlanamayan esnaf ve sanatkârlarımız ile çok sayıda işletme olması nedeniyle Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın duyarlılığı ve esnaf sanatkâr verdiği önemden dolayı zaman geçirilmeden ivedi talimatıyla bu yıl da bu sıfır faizli desteğe KOSGEB devam etmesi noktasında 2,5 milyar liralık bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlatılmış olması esnaf ve sanatkârımız açısından çok önemli gördüğümüzü ifade etmek isterim. Sayın KOSGEB Başkanı Recep Biçer'in, "50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinde kredi kullandırım süresinin uzatılması konusunda işletmelerden çok yoğun talep geldi. Kredi kullandırım işlemleri süresini 28 Nisan'dan, 2 Haziran'a kadar uzattık" ifadesinin zamanında verilmiş olumlu bir karar olduğunu hatırlatarak KOSGEB Başkanı ve Van Bölge KOSGEB Müdürlüğünün yoğun bir tempoda esnaf ve sanatkarlarımıza makine ekipman ve teçhizat desteğinin yanında girişimcilik eğitimleri verilmesindeki yardımları sayesinde bir çok işletmede bu destek ve yardımlardan faydalandığını görmekteyiz. İşyeri sahiplerinin memnunu oldukları biz esnaf yöneticilerini de mutlu etmektedir. Bu desteklerin hiç durmadan daha da artarak devam etmesini insanlarımızı işyeri ve işletme sahibi yaparak bölgenin ve ilimizin geri kalmışlık talihsizliğini hep birlikte yeneceğimizden eminim. Her konuda esnaf ve sanatkârlarımızın yanında ve yardımında olmak bizleri onur ve guru veriyor. Bu konuda devletin desteğini görmek ve hissetmek yatırımcı ve yeni işyeri açacak olanlara da cesaret vermektedir. İmalat yaparak ve üreterek büyüyeceğiz" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

28.04.2017 13:44:02 TSI
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