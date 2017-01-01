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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Yılmaz, Ilıksu plaj tesislerini inceledi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:03
Yılmaz, Ilıksu plaj tesislerini inceledi
Yılmaz, Ilıksu plaj tesislerini inceledi

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, deniz sezonu öncesinde Ilıksu plaj tesislerinde incelemelerde bulundu.
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte park ve bahçe düzenlemelerinin yanı sıra plajlarda da çalışmalara başladıklarını ifade eden Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Ilıksu plaj tesislerini de yerinde inceledi.
Tesis binalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve plaj düzenlemesine ilişkin de yapılacak çalışmalar öncesi bölgeyi gezen Başkan Kerim Yılmaz, "Bahar sezonu başlıyor. Öncelikle park ve bahçelerdeki düzenlemeleri inceledik. Şimdi de Ilıksu'ya geldik. İçerideki tesislerin yenilenmesi, onarılması için çalışmalara başladık. Değirmenağzı'nda başlatmıştık. Sahilde de taş yığını var. Taşların boşaltılması ile ilgili talimat verdik. Çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde denize girebilmesi için çabalıyoruz. Bu düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
(OA-OA-Y)

28.04.2017 14:11:34 TSI
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