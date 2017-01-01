28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Deli dana hastalığı, eğitim toplantısı düzenlendi

28 Nisan 2017 Cuma, 14:12
Deli dana hastalığı, eğitim toplantısı düzenlendi
Deli dana hastalığı, eğitim toplantısı düzenlendi

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Batman İl Müdürlüğü tarafından il, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve yetiştiricilere, buzağı ölümleri ve deli dana hastalığı ile ilgili eğitim verildi.
Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitime İl Müdür Yardımcısı Mehmet Afif Avcı, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Zeki İşcan, veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.
Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü uzman veteriner hekimleri tarafından yetiştiricilere 'Buzağı ölümleri ve ishalleri' konusunda üretime değer katan bilgiler verildi. Eğitim toplantısı, veteriner hekimlerin yanı sıra hayvan yetiştiricilerine yönelik 'BSE hastalığında numune alma ve gönderme usulleri' hakkında da bilgiler aktarıldı.
(OA-AKK-Y)

28.04.2017 14:20:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Batman'da 658 kamu personeli görevden ihraç edildi
YEREL

BATMAN'DA 658 KAMU PERSONELİ GÖREVDEN İHRAÇ EDİLDİ
Selden zarar gören yollar onarılıyor
YEREL

SELDEN ZARAR GÖREN YOLLAR ONARILIYOR
Emniyet amirliğinden öğrencilere hediye jesti
YEREL

EMNİYET AMİRLİĞİNDEN ÖĞRENCİLERE HEDİYE JESTİ
Belediye yeni doğan bebekleri ziyaret ediyor
YEREL

BELEDİYE YENİ DOĞAN BEBEKLERİ ZİYARET EDİYOR
Batman'da Hint keneviri ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Batman'da kumar operasyonu
YEREL

BATMAN'DA KUMAR OPERASYONU

Batman'da 81 polis görevden uzaklaştırıldı
YEREL

BATMAN'DA 81 POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Batman'da 42 kişiye kumar cezası
YEREL

BATMAN'DA 42 KİŞİYE KUMAR CEZASI
Dicle Elektrik'ten EMO'ya ziyaret
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN EMO'YA ZİYARET
Batman merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YEREL

BATMAN MERKEZLİ 10 İLDE FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

BAMBAŞKA BİRİ HALİNE GELDİLER! NASIL MI? İŞTE BÖYLE...

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...