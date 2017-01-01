BEBKA yöneticilerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) yöneticileri, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundular.
Kendilerini makamlarında ağırlamanın mutluluğunu yaşayan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Nisan ayı olağan Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere Bilecik'e gelen Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Bilecik Valimiz Süleyman Elban, Eskişehir Ticaret Odası Başkanımız Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanımız Mefail Ateş ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-Y)
28.04.2017 14:22:27 TSI
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