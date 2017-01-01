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Lise öğrencileri Antalya Stadyumu'nda



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalyaspor'un 2 sezondur maçlarını oynadığı 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadyumu, kenti ziyaret eden her yaştan sporcu ve sporseverin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cam Piramit'teki 3. Bilim Festivali'ne gelen Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Elektrik ve Elektronik Alanı öğrencileri Antalya Stadyumu'nu ziyaret etti. Öğrenciler ve öğretmenleri, stadın localar ve protokol tribünü katındaki fuayede 26 Nisan Çarşamba günü açılan resim sergisini de gezdi.

Öğrenciler, Antalyaspor taraftarı 10 ressam tarafından yağlı boya ve sulu boyayla yapılmış resimleri ilgi ve beğeniyle inceledi. Hafta başında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelen Kosovalı minikler de stadı ve resim sergisini gezdi. Stada hayranlıklarını gizlemeyen FC Vigani Kulübü'nün U12 Takımı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Minikler, çıkış tünelinden geçip yedek kulübesine oturarak gelecekteki idealleri olan profesyonel futbolculuğun havasını teneffüs etti.

(SÇ-SÇ-Y)



28.04.2017 14:27:10 TSI

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