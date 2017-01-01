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Seferberlik olağan toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Her yıl Nisan ayı içerisinde düzenlenen olağan Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Toplantısı Çanakkale AFAD toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz'ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerine bundan sonra yapılması gereken iş ve işlemler hakkında bir sunum yapıldı. Ayrıca, Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Olağan Toplantısında, İl/İlçe kaynak sayım cetvelleri, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu iş ve işlemleri, sefer görev emri verilen araçlar ve ilimizde icra edilecek olan Yıldırım 2017 Araç Seferberlik Tatbikatı konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

(GD)



28.04.2017 14:50:34 TSI

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