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ABD Büyükelçiliği E3 Platformu AGÜ'de



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - ABD Büyükelçiliği ve Türk Amerikan Derneği tarafından oluşturulan, E3 Platformu (Education, Entrepreneurship, English) Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Amerika fırsatları anlatıldı.

Platform, Sümer Kampüsü Sergi Salonu'na açılan stant ve düzenlenen etkinliklerle İngilizce, ABD'de eğitim fırsatları ve girişimcilik gibi konularda öğrencileri ve diğer katılımcıları bilgilendirdi.

Workshop ve seminerlerin de düzenlendiği etkinliklere Silikon Vadisinde firma kuran ABD Büyükelçiliği Genel Hizmetler Müdürü Aamer Khan "Girişimcilik" konulu konferans verdi. Khan, Silikon vadisinin tarihi ve orada kurulan firmalar hakkında bilgiler verdi.

Öteyandan 3Dörtgen firması Proje Geliştirme Mühendisi Furkan Arundaş düzenlenen 3D Printing Workshop'unda 3 boyutlu yazıcılar ve kullanım alanları hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda katılımcılar kendi tasarladıkları ürünleri de 3 boyutlu olarak yazdırma imkanı buldu. Etkinliğin son gününde ise, Amerikan Ankara Büyükelçiliği Halkla İlişkiler Uzmanı Deniz Gürsan, katılımcılara ve öğrencilere Amerikan vizesi nasıl alınır, ABD'de öğrenim görmek için neler yapılmalı gibi konularda sunum yaptı.

Platform tarafından kurulan stant bir hafta boyunca Sümer Kampüsü'nde İngilizce, ABD'de eğitim fırsatları konularında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

(AÖY)



28.04.2017 14:51:37 TSI

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