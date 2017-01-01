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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Geleceğin sağlıkçıları kapı kapı hasta ziyareti yaptı

28 Nisan 2017 Cuma, 14:49
Geleceğin sağlıkçıları kapı kapı hasta ziyareti yaptı
Geleceğin sağlıkçıları kapı kapı hasta ziyareti yaptı

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Kalplere Dokunuş Projesi" kapsamında önceden belirledikleri mahallelerde yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları ziyaret ederek, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı.
Gördes Kaymakamlığı öncülüğünde, Gördes İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Kalplere Dokunuş Projesi" kapsamında ilçede yaklaşık 400 kişinin tansiyon ve şeker ölçümünü yapan öğrenciler bu kez önceden belirledikleri mahallelerde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere, okul müdürü Nahit Yıldız, meslek dersleri öğretmeni Nalan Gürmen, rehberlik öğretmeni İlknur Arıcıoğlu, edebiyat öğretmeni Mehmet Dilbaz, İngilizce öğretmeni Esma Uçar da eşlik etti. Ziyarette yaşlı ve hastalarla yakından ilgilenen öğrenciler, kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı. Duygusal anlar yaşayan öğrenciler, vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek not ederek, Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlar Derneği ve Kızılay gibi kurumlara iletmek üzere raporladı. Bu projenin sadece yerel bir çalışma olmadığını vicdanlara seslenen ulusal bir proje olduğunu aktaran okul müdürü Nahit Yıldız, "Yaratılanı yaradan da ötürü sevmenin düsturuyla yakın çevremizden başlayarak tüm yüreklere dokunmak için bu projeyi hazırladık. Öğrencilerimizin gittikleri ortamlarda insanlara hizmet etme, milli şuur ve merhamet duyguları fazlasıyla gelişecektir. Projemize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" dedi.
(RŞ-ÖND-Y)

28.04.2017 14:57:55 TSI
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