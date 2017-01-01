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Tercan ve Çayırlı'da kursiyerler sertifikalarını aldı



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ERZURUM (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen "Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız" isimli AB Projesi kapsamında Erzincan'ın Tercan ve Çayırlı ilçelerinde düzenlenen modern hayvancılık teknikleri ve arıcılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM), Tercan ve Çayırlı Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlükleri işbirliği ile düzenlenen arıcılık ve modern hayvancılık teknikleri eğitimlerinin sertifika törenleri; Tercan kaymakamı Kürşad Karaca, KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Çayırlı Belediye Başkan Vekili Rahmi Satik, Tercan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mutlu Tekbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sertifika töreninde söz alan Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bu tür eğitimlerin tarımsal üretimin ve tarıma dayalı sanayinin altyapısını oluşturacağını, ileri ve modern hayvancılık tekniklerinin uygulanmasının verimliliği artıracağını, dünya ülkeleriyle rekabet edebilmemizi sağlayacağını ifade etti.

Tercan ilçe kaymakamı Kürşat Karaca ise, düzenlenen eğitimlerin ilçemize faydalı olacağını, devamı için her türlü desteğin verileceğini dile getirdi. Tören, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

(ERZ-AT-Y)



28.04.2017 14:58:39 TSI

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