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Bafra'nın kanayan yarası markalaşamayan "Bafra pirinci"

28 Nisan 2017 Cuma, 14:50
Bafra'nın kanayan yarası markalaşamayan "Bafra pirinci"
Bafra'nın kanayan yarası markalaşamayan "Bafra pirinci"

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Ziraat Odası ve Genç İş Adamları Derneği(GİAD) Yönetim Kurulu üyeleri markalaşamayan Bafra pirincini masaya yatırdı.
Toplantıda konuşan Bafra GİAD Başkanı Alper Güngör, "Bu anlamda pirinç paketleme işlemi yapan fabrikalarımızın 5 kilodan aşağıya paketleme yapmaması ve pirincimizin market raflarına girememesi ve tüketici ile buluşamaması maalesef pirincimizin markalaşmasını engellemekte, çözüm olarak paketleme sisteminde daha ufak kilo paketlemesi yaparak ve bununla ilgili satış ve pazarlama konusunda yerel ve ulusal marketlerle anlaşmaya varılıp Bafra pirincinin bolca raflarda yer alması gerekmektedir. Dernek olarak yakın zamanda hizmete girecek 'bafrayoresellezzetler.com' sitemizde Bafra'da üretilen tüm ürünlerin Türkiye'deki tüketicilere ulaşmasını sağlayacak projeyi başlatacağız. Bu anlamda pirinçte de paketleme işlemi olarak 1 kg ile başlayacak en azından bu bir adım olacak ve Bafra'nın adını pirinçte en iyi şekilde lanse ettirmeye çalışacağız" dedi.
Pirinç konusunda Ziraat Odası'nın da mutlaka bir plan ve proje kapsamında çalışma yapması gerektiğini söyleyen GİAD Başkan Yardımcısı Burak Özturan, "120 bin dönüm çeltik alanına sahip ve Türkiye'nin yüzde 11 oranında pirinç ihtiyacını karşılayan bir Bafra neden hala pirincini markalaştıramamış gerçekten üzücü bir durum. Bu duruma bir nebze olsun dernek olarak biz kendi projemizle destek olacağız, sizlerinde daha fazla elini taşın altına koyması gerekmektedir" diye konuştu.
GİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yurduseven ise, "Baframızın Karadeniz Bölgesi'nin yüzde 60 pirinç üretim üstü olmasına karşın hala Bafra'nın pirincini farklı ilçelere satılıp orda kendi markaları ile Bafra pirincini satmaları gerçekten bizi üzüyor. Mutlaka üzerinde durulması gereken önemli bir konu ve markalaştırmadığımız her değerimiz elimizden akıp gidiyor. Buna mani olmak adına hazırladığımız proje bir nebze olsa bir adım olacak ve sizlerinde desteği ile olması gerektiği gibi Baframızın pirincine marka değeri kazandıracağız" şeklinde konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "Bafra'da 13 çeşit tohumdan çeltik üretimi yapılıyor. Çiftçinin fabrikalara götürdüğü çeltiği fabrika işlediğinde, pirinci muhafaza edecek bir depo olmadığından çabuk satmak için 5 kiloluk ve yukarısı şeklinde paketleme yapılıyor. Lisanslı depo olmadığı için fabrikaların daha çok büyük paketleme sistemlerini tercih edip satışı toptan şeklinde yaparak elindeki ürünü çıkartmak zorunda kalıyor. Bunun Bafra pirincinin markalaşmada büyük bir sorun oluşturduğu kanısındayız. Bizden satılan Bafra pirincini de farklı ilçelerin alıp kendi markası olarak satması ise tamamen coğrafi konumundan ileri gelmektedir. Yol üstünde bir perakende pirinç satıcısının ortalama günlük satışı 1 ile 3 ton arasındadır. Yani perakende hızı yüksek olduğundan eldeki malı depolayacak bir zamanları bile yoktur. Satış sirkülasyonları çok hızlıdır. Biz oda olarak Çeltik komisyonunda yer alıyoruz, Bafra'da lisanslı depo kurulması ile ilgili konuyu ilgili bakanlıklara ilettik ve şu an projeleme aşamasında. İlerleyen zamanlarda Baframız böyle bir depo kazandığında sizlerinde bahsettiği üzere Bafra pirinci markalaşmada çok büyük bir ivme kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
Tosuner, yapılacak olan bu tür projelerde Bafra GİAD ile taşın altına elini koymak suretiyle birlik ve beraberlik içerisinde Bafra'ya bir katma değer kazandırabilmek için gereken desteğin verileceğini sözlerine ekledi.
(ŞU-SLH-Y)

28.04.2017 14:58:54 TSI
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