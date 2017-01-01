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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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13. dönem girişimcilik eğitimi sona erdi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:01
13. dönem girişimcilik eğitimi sona erdi
13. dönem girişimcilik eğitimi sona erdi

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Ticaret ve Sanayi Odası, İşkur ve Kosgeb işbirliği ile düzenlenen 'Uygulamalı girişimcilik eğitimi'nin on üçüncüsü yapıldı.
Biga'da 21-25 Nisan 2017 tarihlerinde devam eden ve dört gün boyunca toplam 32 saat süren eğitime 25 girişimci adayı katıldı. 13.dönem uygulamalı girişimcilik eğitiminin kapanış programına katılan Biga TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, girişimciliğin önemine değinerek eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcilere altın tavsiyelerde bulundu. Çakır, "Küreselleşen dünyada rekabette baş aktör olabilmenin temel unsurlarından birisi girişimciliği teşvik etmektir ve bu anlamda biz, Biga Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gerek ülkemiz gerekse bölgemiz açısından girişimciliği bir hayli önemsiyoruz. İşte bu nedenden hareketle İŞKUR ve KOSGEB ile ortaklaşa Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin on üçüncüsünü düzenlemiş bulunmaktayız. Bu girişimcilik eğitiminin düzenlenmesinde katkıları bulunan İŞKUR Çanakkale Müdürlüğümüze ve KOSGEB Çanakkale Müdürlüğümüze teşekkürlerimizi sunuyor, yeni girişimcilerimizin açacağı işletmelerin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Biga TSO'daki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Eğitmen Sadık Vural tarafından verildi.
(GD)

28.04.2017 15:10:10 TSI
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