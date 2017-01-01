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28 Nisan, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri 'Anma ve Yas Günü' olsun önerisi

- DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner:

- "Çalışma şartları öldürüyor ya da hasta ediyor"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - DİSK Emekli Sen Eskişehir Şube Başkanı Suat Başaraner, 28 Nisan gününün iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri Anma ve Yas Günü olmasını istedi.

28 Nisan tarihinin dünyanın pek çok ülkesinde iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileri anma ve yas günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Başaraner, bugün çeşitli sendikaların iş cinayetlerine dikkat çekmek için pek çok etkinlik yaptığını söyledi. Her gün 5 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten DİK Emekli Sen Eskişehir Şube Bakanı Suat Başarener, "İşverenlerin doymak bilmeyen kar hırsı, artan üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşulları iş kazalarını ve işçi ölümlerini arttırıyor. Biliyoruz ki taşeron çalışma, kiralık işçilik gibi çalışma biçimlerinin yaygınlaşması alınmayan güvenlik ve sağlık önlemleri demektir. Esnekleşen çalışma koşullarıyla birlikte uzayan çalışma saatleri iş kazalarına, iş cinayetlerinin kaçınılmaz hale gelmesi demektir. Mesleki hastalıkları konusunda ülkemiz sınıfta kalmış durumda" dedi.

Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar ölümlerinin toplum vicdanında ve hafızasında kapatılmayacak yaralar açtığını vurgulayan Başaraner şunları söyledi:

"İş cinayetlerinin gerçek sorumluları hak ettikleri cezaları ya almıyor ya da komik cezalarla aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyorlar. Hepimiz işçi ölümlerinden sorumluyuz. Devlet denetlemediği ve gerçek sorumluları cezalandırmadığı, 'fıtrat' söylemin arkasına sığındı için, işverenler kar hırsıyla, işçi ölümlerine davetiye çıkardıkları için, toplumun bireyleri işçi ölümlerine sessiz kaldığı için nihayetinde siyasi iktidara ve sermayeye sırtını yaslanmış yandaş sendikalar da işçi ölümlerini görmezden geldikleri için sorumlular."

(MY-MET-HA-Y)



28.04.2017 15:10:45 TSI

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