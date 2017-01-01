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Pamukkale Belediyesi'nden Sulama Birliğine destek

28 Nisan 2017 Cuma, 15:09
Pamukkale Belediyesi'nden Sulama Birliğine destek
Pamukkale Belediyesi'nden Sulama Birliğine destek

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Sulama Birliği'ne kazı ve yükleme işlerinde kullanılmak üzere iş makinesini sembolik bir ücretle temin etti.
Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Sulama Birliği'ne de hibe yoluyla destek sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Pamukkale Sulama Birliği Başkan Vekili Necati Arslan, belediyede protokol imzaladı. Protokol kapsamında birlik tarafından çiftçilerin kazı yükleme gibi işlerinde kullanılmak üzere iş makinesi Pamukkale Sulama Birliği'ne devredildi.
Pamukkale Sulama Birliği Başkan Vekili Necati Arslan, Pamukkale Belediyesi'nin çiftçilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, "Başkamınız Hüseyin Gürlesin, şuana kadar bizi hiç kırmadı. Yıllardır hep çiftçilerimizin yanında oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerin zor durumda kalmaması için kanal temizliği gibi çeşitli işlerimizde JCB'yi kullanacağız. Bu desteklerinden dolayı Başkanımız Gürlesin ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gürlesin: "Desteklerimiz devam edecek"
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de, birliğe daha önce kiralama yolu ile hizmet verdiği iş makinesi konusunda destek verildiğini belirterek, "Pamukkale Sulama Birliği'nden gelen talep üzerine belediyemizin 2007 model JCB denilen kazıcı yükleyici iş makinesini sembolik bir rakamla birliğimize veriyoruz. Bizler de normalde açık artırmayla satmayı düşündüğümüz iş makinesini sembolik bir ücretle birliğe vererek beklentileri karşılamak istedik. JCB, bölgede çok güçlü olan 83 bin dönüm araziye hitap eden ve 115 kilometre üzerinde kanalı olan birliğin işlerinin, daha sağlıklı yürümesine yönelik ihtiyacı karşılayacak. Birlik, şuana kadar bu işlerini iş makinesi kiralayarak karşılamışlar. Artık hiçbir ücret ödemeden kendi iş makineleriyle bu işlerini görecekler. İş makinesi birliğin gücüne güç katacaktır. Üretim maliyetleri de düşecektir. Çiftçilerimiz güle güle kullansınlar. Bu konudaki ikinci desteğimiz ise birlik merkezinin çiftçilere yakın olmasını sağlamak adına olacak. Birlik şehir merkezinde hizmet görüyordu. Çiftçilerin yoğun olarak bulunduğu Akköy'de bize ait bir yere taşınmasına katkı koyduk. Yine sembolik bir ücretle burada faaliyetlerini sürdürecekler. Çiftçilerimiz, sulama birliğinin yanında olduğumuzu ve işlerinin kolaylaştırma amacında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi. Başkan Gürlesin ve Birlik Başkanı Arslan, konuşmaların ardından protokolü imzaladı.
(SÇ-SÇ-Y)

28.04.2017 15:17:31 TSI
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