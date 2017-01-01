Türk Bayraklarıyla şehit için asıldı
(Fotoğraflı)
VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Nazım Taştekin'in yaşadığı Ulupamir köyü, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Erciş ilçesine bağlı Doluca Mahallesi kırsalında dün gece PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada güvenlik korucusu Nazım Taştekin şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralanmıştı. Ulupamir mahallesi sakinleri, 4 çocuk babası 47 yaşındaki şehit güvenlik korucusu Taştekin'in yasını tutarken, mahalle sakinleri mahalleyi bayraklarla donattı.
Şehit güvenlik korucusu Taştekin bugün ikindi namazını müteakip, toprağa verilecek.
(EKİP-ŞAK-Y)
28.04.2017 15:19:55 TSI
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