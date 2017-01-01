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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'ten El Bab'daki askerlere ev yemeği

28 Nisan 2017 Cuma, 15:14
Kilis'ten El Bab'daki askerlere ev yemeği
Kilis'ten El Bab'daki askerlere ev yemeği

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi sıcak yemek projesi kapsamında, ev hanımlarının yaptığı sıcak yemekler, El Bab'ta görev yapan askerlere gönderildi.
Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinde görevli ev hanımları tarafından hayatın tüm yükünü çekmiş olan yaşlılar için yapılan sıcak ev yemekleri, El bab'ta görev yapan askerlere de gönderilmeye başlandı.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, haftanın belirli günlerinde 5-6 çeşitten menünün askerlere gönderildiğini belirterek, "Menülerde çorbadan, içli köfteye, dolmadan tatlılara kadar akla gelebilecek hemen hemen tüm yemek çeşitleri, konaklarda bayanlar tarafından hazırlanıyor. Daha sonra da sınır bölgelerine, yani Mehmetçiklere ulaştırılıyor. Büyüklerimiz için 'Sıcak yemekler gülen yüzler' sloganıyla yola çıkmıştık. Sınır güvenliğimizi korumak için ilimizde bulunan askerlerimizi duyarsız kalamazdık. Mehmetçiğimizi de projeden faydalanmasını istedik. Haftanın belirli günlerinde belediyemiz bünyesinde bulunan 5 meslek edindirme merkezimizde hazırlanan bu yemekleri göndermeye başladık. Bu çalışmalarımız gücümüz yettiği kadar devam edecektir" dedi.
(MAD-SD-Y)

28.04.2017 15:22:49 TSI
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