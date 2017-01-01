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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 15 Temmuz şehitleri temasıyla kapılarını açacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı bu sene kapılarını '15 Temmuz şehitleri' temasıyla açacak.

5- 14 Mayıs tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediye binası yanındaki fuar alanında açılacak 6.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının bu yıl önemli konukları olacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Müdürü Sabri Akın yaptığı açıklamada, kitap fuarı kapsamında 30 Nisan Pazar günü Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında yapılacak bisiklet turuna Malatyalıları davet etti. Akın, kitap fuarını bu sene 15 Temmuz şehitleri anısına düzenleyeceklerini belirterek, "15 Temmuz şehitleri anısına düzenleyeceğimiz 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür fuarı açılıyor. 5 -14 Mayıs tarihlerinde yapılacak fuarımıza tüm hem şehirlerimizi davet ediyoruz. Kültür AŞ. olarak fuarımıza ciddi anlamda hazırlandık. Konumuz 15 Temmuz şehitleri. 15 Temmuz tarihi milletin silah ve güce karşı direndiği ve başarılı olduğu bir tarih. 256 şehidimizin kanlarıyla vermiş olduğu mücadele sonucu elde edilmiş bir başarıdır. Bu başarının ve mücadelenin unutulmaması noktasında ve sürekli yaşatılması noktasında bu seneki kitap fuarımızın temasını 15 Temmuz şehitleri. Özellikle bu tema çerçevesinde gerek 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediğimiz kitap fuarı olsun, gerekse de 10 gün boyunca fuar alanımızda yapacağımız söyleşiler, tiyatro gösterileri, müzik dinletisi ve resim çalışması olsun inşallah dolu dolu geçecek. 10 gün boyunca bu temamızı işleyeceğiz. Kitap fuarı etkiliğinde geçen yıl 100 okulda yazar öğrenci buluşması yapmıştık. Bu yıl da bu sayımızı 120'ye çıkarmış olduk. Tüm ilçelerimizdeki okullarımıza yazarlarımızı götürerek, okullarımızda öğrencilerimizle yazarlarımızı buluşturacağız. Genel olarak da okumakla alakalı aynı zamanda temamız olan 15 Temmuz şehitlerimizi anma söyleşi programlarını gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi fuarımızda onur konuğumuz da var. 6. Malatya Anadolu ve Kitap ve Kültür fuarımıza Dr. Mehmet Doğan onu konuğu olarak katılacak. Gerçekten Doğan, edebiyat dünyasına, kültür dünyasına çok ciddi anlamda katkısı olan ve 40'a yakın eseri olan, ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği başkanlığı yapmış, yakın zaman önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül almış bir isim. Fuarımıza 320 yazarımızı davet ettik. Hem söyleşi, hem de imza günleri gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 530'a yakın imza günü olacak. 50 civarında söyleşi düzenleyeceğiz. 120 okulda öğrenci ve yazarlarımızı buluşturacağız. Malatya'mızda bisikletçiler derneğimiz de burada, bisikletçiler derneği ve Kültür AŞ olarak bisiklet turu düzenleyeceğiz. 30 Nisan'da Malatya Büyük Şehir Belediyesi yanındaki bisiklet turumuza tüm hem şehirlerimizi bekliyoruz. Saat 13. 00 da hareket edeceğiz. Bu anlamda bize destek olan Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya Bisikletçiler Dernek Başkanı Mustafa Ekici ise yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediye Kültür AŞ Genel Müdürlülüğü ile birlikte bisiklet turu düzenliyoruz. 30 Nisan Pazar günü saat 13: 00'da ki turumuza tüm Malatyalıları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

(MT-SD-Y)



28.04.2017 15:30:47 TSI

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