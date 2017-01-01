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Manisa Mesiri dualarla çuvallandı

28 Nisan 2017 Cuma, 15:37
Manisa Mesiri dualarla çuvallandı
Manisa Mesiri dualarla çuvallandı
- Manisa'da 6 ton mesir saçılacak

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa'da 477. Uluslararası Mesir Macunu Festivali Kapsamında 30 Nisan Pazar günü saçılacak mesir macunları yapılan dualarla çuvallandı.
UNESCO'nun Som ut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında tarihi Sultan Camiinden 30 Nisan 2017 Pazar günü saçılacak 6 ton mesirin duası yapıldı. Dua öncesinde protokolün de katılımıyla Sultan Camii'nde Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlidi şerif okutuldu. Sultan Camii ve Külliyelerinden saçılacak 6 ton mesirin duası Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde yapıldı. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapılan duaya Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, MESOB Başkanı Hasan Geriter, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Kızılay Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, daire müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Müftü Cihan'ın okuduğu duanın ardından protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir saçtı. Kadınlar tarafından hazırlanan ve duası yapılan şifalı mesir macunları saçılmak üzere çuvallara dolduruldu. 30 Nisan Pazar Günü Sultan Camii kubbeleri ve çevredeki evler olmak üzer 43 noktada 6 ton mesir binlerce vatandaşa saçılacak.
(AY-Y)

28.04.2017 15:46:08 TSI
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