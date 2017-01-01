YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güreşçiler Antalyaya gidiyor

Güreşçiler Antalyaya gidiyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri Antalya'da yapılacak geleneksel yağlı pehlivan güreşlerine katılacak.

Her yıl geleneksel olarak yapılan Antalya Kumluca yağlı pehlivan güreşlerine çeşitli kategorilerde Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 18 güreşçi katılacak. Türkiye'den çeşitli bölgelerinden bin güreşçinin katılmasının beklendiği güreşler iki gün sürecek. Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü Başkanı Recep Kılıç, Antalya güreşlerinin kulübe bağlı güreşçilerin ilk sınavları olacağını belirterek ' Belediye Başkanım Mehmet Keleş sayesinde salonumuzu tam donanımlı olarak hazırladık. İlk idmanlarımıza da başladık. Antalya güreşleri bizim için bir deneyim olacak. İyi hazırlandık. 18 güreşçimizi götürüyoruz. Başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum' dedi.

(TT-RFK-Y)



28.04.2017 15:58:45 TSI

NNNN

