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KTO Sayman Üye Bahri Coşkun:

- "Alışveriş çekleri artık daha güvenli"





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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kredi Kayıt Bürosu iş birliğinde 'Çek Kanunundaki Son Değişiklikler ve Karekodlu Çek Uygulaması' toplantısı yapıldı.

KTO Eğitim Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Sayman Üye Bahri Coşkun, üyeler tarafından kendilerine gelen talep ve şikayetler üzerine harekete geçtiklerini söyleyerek, alışverişte kullanılan çekin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi. Coşkun, "Yaklaşık 3 yıl önce yapılan değişiklikler sonucunda oluşan bazı yasal boşluklar nedeniyle, çek kullanımında sıkıntılar meydana gelmiş ve reel sektöre olumsuz etkileri görülmüştür. Sattığı malın karşılığında, karşılıksız çek nedeniyle parasını alamayan ve zor duruma düşen çok sayıda üyemiz olmuştur. Üyelerimizden gelen talepler bizlere ulaşmış ve oda yönetimi olarak, bu konunun çözümüne yönelik harekete geçilmesi kararı alınmıştır. Üyelerimizin bu konudaki şikayetleri ve çözüme yönelik talepleri, üst kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara bildirilmiştir. Diğer yandan da yaptığımız açıklamalar ile bu konu kamuoyu gündemine getirilmiş ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır" dedi.

Yapılan yasal düzenlemeler ile karekodlu çek kullanımının zorunlu hale geldiğini ve alışverişte kullanılan çekin bu sayede daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Coşkun, "Tüm çalışmalar ve gayretlerimiz sonucunda; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkmış ve 2016 yılı Ağustos ayından bu yana da yürürlükte bulunmaktadır. Böylelikle yasal kapsamda önemli değişiklikler olmuş ve 1 Ocak 2017 itibariyle de Karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Hükümetimize bu konudaki duyarlılığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Karekodlu çek uygulaması ile iç piyasaya şeffaflık getirilirken, karşılıksız çek sayısının azaltılması ve çek sahtekarlıklarının önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Karekod sistemi ile de çek verenin tüm ödeme geçmişinin ortaya çıkması, bu sayede satıcıların çekle ödeme konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Geçmişte güvensiz görülen ve alışverişte kullanımı konusunda sakıncalar oluşan çek, bu yasal değişikliğin ardından güvenli hale gelemeye başlamıştır. Ancak, yasal uygulamalardaki aksaklıklara bağlı iş dünyasındaki çekinceler, bu konuda hızlı yol alınmasını engellemektedir. Aksaklıkların aşılması ve güvenin artmasına bağlı olarak, zamanla ticaret hayatında çek kullanımı artacak ve buna bağlı olarak da ticarette daha fazla artış sağlanabilecektir. Karekodlu çek uygulamasının, ticarete getireceği kolaylıklar ve faydalarını içeren bilgilendirme seminerimizin, ödemelerinde, tahsilatlarında çek kullanan iş dünyası temsilcileri için son derece faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, katılımcılara konu hakkında bilgiler verdi.

(TB-SK)



28.04.2017 16:19:20 TSI

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