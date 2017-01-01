28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KTO Sayman Üye Bahri Coşkun:

28 Nisan 2017 Cuma, 16:11
KTO Sayman Üye Bahri Coşkun:
KTO Sayman Üye Bahri Coşkun:
- "Alışveriş çekleri artık daha güvenli"


(Fotoğraflı - Görüntülü)

Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kredi Kayıt Bürosu iş birliğinde 'Çek Kanunundaki Son Değişiklikler ve Karekodlu Çek Uygulaması' toplantısı yapıldı.
KTO Eğitim Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Sayman Üye Bahri Coşkun, üyeler tarafından kendilerine gelen talep ve şikayetler üzerine harekete geçtiklerini söyleyerek, alışverişte kullanılan çekin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmayı yaptıklarını söyledi. Coşkun, "Yaklaşık 3 yıl önce yapılan değişiklikler sonucunda oluşan bazı yasal boşluklar nedeniyle, çek kullanımında sıkıntılar meydana gelmiş ve reel sektöre olumsuz etkileri görülmüştür. Sattığı malın karşılığında, karşılıksız çek nedeniyle parasını alamayan ve zor duruma düşen çok sayıda üyemiz olmuştur. Üyelerimizden gelen talepler bizlere ulaşmış ve oda yönetimi olarak, bu konunun çözümüne yönelik harekete geçilmesi kararı alınmıştır. Üyelerimizin bu konudaki şikayetleri ve çözüme yönelik talepleri, üst kuruluşumuz TOBB'a ve ilgili bakanlıklara bildirilmiştir. Diğer yandan da yaptığımız açıklamalar ile bu konu kamuoyu gündemine getirilmiş ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır" dedi.
Yapılan yasal düzenlemeler ile karekodlu çek kullanımının zorunlu hale geldiğini ve alışverişte kullanılan çekin bu sayede daha güvenli hale geldiğini vurgulayan Coşkun, "Tüm çalışmalar ve gayretlerimiz sonucunda; Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çıkmış ve 2016 yılı Ağustos ayından bu yana da yürürlükte bulunmaktadır. Böylelikle yasal kapsamda önemli değişiklikler olmuş ve 1 Ocak 2017 itibariyle de Karekodlu çek kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Hükümetimize bu konudaki duyarlılığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Karekodlu çek uygulaması ile iç piyasaya şeffaflık getirilirken, karşılıksız çek sayısının azaltılması ve çek sahtekarlıklarının önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Karekod sistemi ile de çek verenin tüm ödeme geçmişinin ortaya çıkması, bu sayede satıcıların çekle ödeme konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Geçmişte güvensiz görülen ve alışverişte kullanımı konusunda sakıncalar oluşan çek, bu yasal değişikliğin ardından güvenli hale gelemeye başlamıştır. Ancak, yasal uygulamalardaki aksaklıklara bağlı iş dünyasındaki çekinceler, bu konuda hızlı yol alınmasını engellemektedir. Aksaklıkların aşılması ve güvenin artmasına bağlı olarak, zamanla ticaret hayatında çek kullanımı artacak ve buna bağlı olarak da ticarette daha fazla artış sağlanabilecektir. Karekodlu çek uygulamasının, ticarete getireceği kolaylıklar ve faydalarını içeren bilgilendirme seminerimizin, ödemelerinde, tahsilatlarında çek kullanan iş dünyası temsilcileri için son derece faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, katılımcılara konu hakkında bilgiler verdi.
(TB-SK)

28.04.2017 16:19:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vekil Elitaş ve İl Yönetiminden Develi'ye teşekkür ziyareti
YEREL

VEKİL ELİTAŞ VE İL YÖNETİMİNDEN DEVELİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Anbar'da 260 konutun temeli atıldı
YEREL

ANBAR'DA 260 KONUTUN TEMELİ ATILDI
Kazada hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi Kayseri'de açıldı
YEREL

GELENEKSEL EL SANATLARI VE TÜRK SÜSLEME SANATLARI KARMA SERGİSİ KAYSERİ'DE AÇILDI
Başkan Büyükkılıç, &quot;Vatandaşlara Melikgazili olmayı fark ettiriyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "VATANDAŞLARA MELİKGAZİLİ OLMAYI FARK ETTİRİYORUZ"
ABD Büyükelçiliği E3 Platformu AGÜ'de
YEREL

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ E3 PLATFORMU AGÜ'DE
TCDD'den ilaçlama uyarısı
YEREL

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan, &quot; 1 Mayıs dayanışma ve yardımlaşmanın günüdür&quot;
YEREL

KAYSERİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI NURSAÇAN, " 1 MAYIS DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMANIN GÜNÜDÜR"
FETÖ'nün &quot;itirafçı olursanız ahiretinizi kaybedersiniz&quot; yalanı
YEREL

FETÖ'NÜN "İTİRAFÇI OLURSANIZ AHİRETİNİZİ KAYBEDERSİNİZ" YALANI
Uyuşturucu tacirini HTS kayıtları yaktı
YEREL

UYUŞTURUCU TACİRİNİ HTS KAYITLARI YAKTI
Final Okulları, rakibine set vermeden kazandı
YEREL

FİNAL OKULLARI, RAKİBİNE SET VERMEDEN KAZANDI
Otizm Farkındalık Ormanı'na 1000 adet fidan dikildi
YEREL

OTİZM FARKINDALIK ORMANI'NA 1000 ADET FİDAN DİKİLDİ
İlkokul öğrencileri seslerini yarıştırdı
YEREL

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ SESLERİNİ YARIŞTIRDI
Çolakbayrakdar çifti 17 yaşındaki Şerife'yi sevindirdi
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR ÇİFTİ 17 YAŞINDAKİ ŞERİFE'Yİ SEVİNDİRDİ
Kayseri'de Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsi Kursu düzenlendi
YEREL

KAYSERİ'DE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİ KURSU DÜZENLENDİ
Öğrencilere yangınların çıkış nedeni ve müdahale teknikleri anlatıldı
YEREL

ÖĞRENCİLERE YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ VE MÜDAHALE TEKNİKLERİ ANLATILDI
Büyükşehir'den üç ihale birden
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜÇ İHALE BİRDEN
KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya: &quot;Bangladeş ile ticaretimizi çok kısa zaman içerisinde artırmalıyız&quot;
YEREL

KAYSO MECLİS BAŞKANI ABİDİN ÖZKAYA: "BANGLADEŞ İLE TİCARETİMİZİ ÇOK KISA ZAMAN İÇERİSİNDE ARTIRMALIYIZ"
Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Zehir tacirleri gözaltına alındı
YEREL

ZEHİR TACİRLERİ GÖZALTINA ALINDI
Bellona'nın yeni ürünleri 'Yeni Bana Yeni Bellona' sloganı ile tanıtılıyor
YEREL

BELLONA'NIN YENİ ÜRÜNLERİ 'YENİ BANA YENİ BELLONA' SLOGANI İLE TANITILIYOR
KHK ile kapatılan kolejin 13 öğretmeni tutuklandı
YEREL

KHK İLE KAPATILAN KOLEJİN 13 ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI
Prof. Dr. Ramazan Avyallı:
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN AVYALLI:
Kayseri Şeker 27 Nisan'ı şeker bayramı ilan etti
YEREL

KAYSERİ ŞEKER 27 NİSAN'I ŞEKER BAYRAMI İLAN ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...