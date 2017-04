YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akşehir 3. Kitap Fuarı açıldı

Akşehir 3. Kitap Fuarı açıldı



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor" projesi kapsamında Kitap Fuarı açıldı.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' ismiyle düzenlenen proje kapsamında Akşehir'de kitap fuarı açıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve 28 Nisan-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında açık kalacak ve fuar boyunca Türkiye'nin birbirinden ünlü ve değerli yazarı da Akşehirlilerle buluşacak. Törende Akşehir Belediyesi Mehter Gubu tarafından bir gösteri sunulurken, Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu. Eğitim Center Yayınevi Sahibi Ahmet Ortadeveci, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da törende birer konuşma yaptı.



"Kitaplar kültürümüzü yükselten merdivenlerdir"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projesinin önemine dikkat çekerek, proje kapsamında bugüne kadar yapılanları anlattı. 3 yıldır devam eden 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projesi kapsamında birçok etkinliğin yapıldığını kitap fuarının da bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, "150 tane yayınevi ve on binlerce kitap Akşehirlilerle buluşuyor. Bugün fuar açılışımızda aramızda 6 yazarımızda var. 13 günlük fuar süresince toplam 21 yazarımızla Akşehirli gençlerimiz ve yavrularımız buluşmuş olacak. Bizim medeniyetimiz kitap ve söz medeniyetidir. Edeple buluşan sözümüz edebiyat olmuş, estetikle buluşan sanatımız fazilet olmuş, böylece tarihe görkemli bir medeniyet sunulmuştur. Kitaplar, kültürümüzü yükselten merdivenlerdir. Okunan her kitap da aşılan bir basamaktır. Kendimizi geliştirmenin en faydalı yoludur kitap okumak. O yüzden bizler de mümkün olduğu kadar çok kitap okumalıyız. Kitap İletişim kabiliyetimizi geliştirir, insanımızı geliştirir. Donanımlı insanlarda ülkemizin 2023. 2053. 2071 hedeflerini sağlayacak genç neslimizi olgunlaştırır. Bu kadar önemli olmasına rağmen son dönemlerde kitap okuma oranı maalesef azaldı. Bu nedenle bu tür faaliyetleri ne kadar artırırsak, kitap okuma oranını da o denli artırırız" dedi.



"1 milyon kitap hedefimize ulaşacağız"

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Akkaya, "Belediyelerin görevi sadece yol, park, su ve kanalizasyon işleri yapmak değildir. Kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunmak da önemlidir. Akşehir Belediyesi olarak elimizden geldiğince gençlerimizi ve çocuklarımız yetiştirmek için gayret ediyoruz. O Çanakkale ruhunu dipdiri ayakta tutabilmek için bu yıldan itibaren başlattığımız ve her yıl devam edecek olan tüm 11. Sınıf öğrencilerimizi Çanakkale gezisine göndermeye devam ediyoruz. Orada ecdadımızın bu vatanı bize nasıl zorluklarla emanet ettiğini görsünler ve bundan sonrada vatanına, bayrağına daha fazla sahip çıksınlar diye bu etkinliğe büyük önem veriyoruz. Belediye olarak birçok konferanslar, paneller ve eğitici tiyatrolar düzenliyoruz. Ayda ortalama 2 konferans ve 2 tiyatroyu Akşehirlilerle buluşturmaya çalışıyoruz. 3 yıldır devam eden 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' projemizde de bir milyon hedefine ulaşma konusunda kararlıyız. Projemizde ilk yıl 200 bin kitap, ikinci yıl 250 bin kitap okundu. Bu yılda inşallah aynı civarlarda kitap okunmuş olacak. Beş yıllık dönemimiz bitmeden Kaymakamlığımızın, Ticaret ve Sanayi Odamızın, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Eğitim Center Yayınevimizin desteği ile bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



"Akşehir'e mühendislik ve mimarlık fakültesi müjdesi"

Konuşmasında Akşehir'e bir de müjde veren Başkan Akkaya, "Daha önce uzun bir süreçte gerekçelerini belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte hazırladığımız çevre illerle olan bağlantılarımızı, bölgesel nüfusumuzu, ulaşım durumumuzu, okul alt yapımızı, yurt altyapımızı konu alan büyük bir rapor tanzim ederek Selçuk Üniversitesi'ne sunmuştuk. Selçuk Üniversitesi'nin Senato toplantısında Akşehir'e Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurulması kabul edildi. Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri olacak. Selçuk Üniversitesi birkaç gün içinde o karar yazısını bize elden verecekler, bize onu Ankara'ya, ilgili yerlere ulaştıracağız. YÖK tarafından da onayımızı aldığımızda Akşehir'e bu fakültenin açılması için karar verilmiş olacak" dedi.

Başkan Akkaya konuşmasının sonunda bu kararın çıkmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti. Konuşmaların ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor' Projesi kapsamında okullarda projeye destek veren öğretmenlere de teşekkür etti. Başkan Akkaya, projeye destek veren ilçe genelindeki bin 420 öğretmenin kitap fuarında kullanması amacıyla 35 bin 500 TL tutarındaki sembolik bir çeki de İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu'na takdim etti.



Kitap fuarı 13 gün açık kalacak

Program Eğitim Center Yayınevi Yetkilisi Ahmet Ortadeveci tarafından Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya kitap seti armağan edilmesi ve kitap fuarı açılışına katılan yazarlara plaket takdim edilmesi ile devam etti. Açılışa katılan yazarlar da, böyle güzel bir proje ve kitap fuarı için Akşehir Belediyesi ile proje paydaşlarına teşekkür etti. Plaket töreninin ardından Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından Akşehir genelindeki tüm ana sınıfları ve 1. Sınıf öğrencilerine hediye edilmek üzere hazırlanan 'Ailemle her güne 1 Masal' kitaplarının dağıtımı törene katılan protokolce gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve yazarlar daha sonra hep birlikte Akşehir 3. Kitap Fuarı'nın açılış kurdelesini kesti. 13 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri, yazar söyleşileri ve konferanslar yer alacak. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki fuar boyunca, kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkanı bulabilecekler.

Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'ndaki açılış törenine, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Çiftci, Akşehir İlçe Protokolü, Yazarlar; Vehbi Vakkasoğlu, Mehmet Ercan, Adil Karagöz, Erdal Demirkıran, Ayşe Ortadeveci, Kamil Çakır, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

28.04.2017 16:23:41 TSI

