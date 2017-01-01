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Başkan Özakcan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Yönetim, dünya, siyaset anlayışları gereği emeği en yüce değer sayan bir anlayışa sahip olduklarını belirten Başkan Özakcan'ın mesajı şöyle:

"İlk kez 1856'da işçiler 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. Böylece 1 Mayıs, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü oldu. 1 Mayıs 'Emek en yüce değerdir' diyenlerin bayramıdır. İşçi ve emekçilerin hatırlandığı bu özel günde umudumuz; emeğin değer bulması, alın terine, emeğe, insan hayatına, işçilerimizin nasır tutan ellerine gereken önem ve değerin verilmesidir. Emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve insanlık onurunu korumayı esas alan dünya ve siyaset anlayışına sahibiz. Daha iyi çalışma koşullarının yaratılması, sendikal hakların sağlanması, taşeron sisteminin ortadan kaldırılması, insan onuruna yaraşır koşullar ve emeğin karşılığı ücrete sahip olması hepimizin umududur. Bütün emekçilerin çalışanların, 1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk, dayanışma, bayram havasında kutlamalarını dileyerek, tüm işçi ve emekçilerimizin, Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

(MU-MB-Y)



28.04.2017 16:37:33 TSI

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