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Haydi Bil Bakalım Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından 31 ilçede ortaokullar arasında düzenlediği "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasının büyük finali yapılarak dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlediği "Haydi Bil Bakalım" isimli okullar arası bilgi yarışmasının finali yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmanın final programına telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, eğitim-öğretim yılı başından beri yaklaşık 15 bin öğrencinin iştirak ettiği yarışmanın Konya'da farklı bir hava meydana getirdiğini söyledi. Yarışmaya katılan tüm okullara, idarecilerine ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Akyürek, "Finale kalan okullarımızı özellikle tebrik ediyorum. Onların üçü de bizim için birinci sayılır. Çünkü o kadar okul arasından temayüz ederek finale kalmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, yarışmada finale kalan öğrencilerin hepsinin gönüllerin birincisi olduğunu belirterek, sorumlu belediyecilik anlayışı içerisinde eğitime büyük katkılar sunan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Okullara ödülleri verildi

Konuşmaların ardından dereceye giren okullara ödülleri Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş tarafından verildi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ortaokullar arasında eğitim-öğretim yılı başından bu yana sürdürdüğü "Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması", 416 okul arasında eleme yapılarak gerçekleştirildi. Konya'da yapılan ilçeler arası eleme yarışmalarının ardından finale kalan Meram, Çumra ve Altınekin temsilcilerinin katıldığı final yarışmasında; Meram Yaylapınar Ortaokulu birinci olurken, Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu ikinci ve Altınekin Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu da üçüncü oldu. Dereceye giren okullar kupa, altın ve laptop ile ödüllendirildi.

(AH-Y)



28.04.2017 16:49:49 TSI

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