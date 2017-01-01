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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Dicle Elektrik çiftçinin yanında olduğunu duyurdu

28 Nisan 2017 Cuma, 16:45
Dicle Elektrik çiftçinin yanında olduğunu duyurdu
Dicle Elektrik çiftçinin yanında olduğunu duyurdu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamada, tarımsal sulama alanındaki uygulamaların tamamen yasalar çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bölgenin enerji şirketi olarak çiftçimizin yanındayız, kimse çiftçimizi yanıltmasın'' denildi.
Bakanlar Kurulu kararı ve bakanlık tebliğleri ile sadece elektrik borcu bulunan veya kayıt dışı elektrik kullanarak tarımsal sulama yaptığı tespit edilenlerin desteklemelerine bloke konulduğunu bildiren Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, "Sadece Diyarbakır'da 2 bin 200 tarımsal sulama abonemize karşılık 12 bine yakın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçi bulunuyor. Bunlardan borcu bulunmayan 8 bin çiftçinin 78 milyon liralık desteklemelerine bloke konulmadı. Çünkü bu çiftçilerimizin elektrik borcu bulunmuyor. Ancak 2013'ten bu yana elektrik borcunu ödemeyen çiftçiler var. Bunların sayısı bin 122'yi buluyor. Ödemeleri gereken borç toplamı 45 milyon liraya yakın. Bloke konulan destekleme miktarı ise 43 milyon lira, iddia edildiği gibi 70 milyon lira da değil. Ortada bunca borç var iken bunu görmezden gelmemiz beklenemez. Yasalar, 'Borcunu ödemeyenlerin desteklemelerine, borç ödeninceye kadar bloke konulur' demektedir ve bu ifade çok nettir'' denildi.

"Çiftçinin yanındayız, kimse yanıltmasın"
Bölgenin enerji şirketi olmanın da verdiği sorumluluk ile faaliyetlerini tamamen yasal çerçevede ve iyi niyetle sürdürdüğünü de kaydeden enerji şirketi, bu durumun bazı çevrelerce kasıtlı olarak suistimal edilmeye çalışılmasına da tepki gösterdi. Çalışmalar sırasında bölgenin hassasiyetlerinin de göz önünde bulundurulduğuna yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım açıklamasında, "Biz yaptırım uygulamak yerine uzlaşmak ve onları kayıt altına almak istiyoruz. Yasaların bize verdiği yetkileri kullandığımız için çiftçi mağdur olmuyor esas mağduriyet popülizm yapılarak çiftçilerimizin yanlış yola yönlendirilmesidir'' ifadeleri kullanıldı.
Son zamanlarda adından sıkça söz edilen sulama birliği bölgesindeki sulama kanallarının tahrip olduğu kaydedilen açıklamanın devamında ise şöyle denildi:
"Bu yüzden çiftçiler, elektrik gücü ile dere yatağından veya ana kanaldan su çekerek tarlalarını suluyor. Sadece bu bölgede onlarca kayıt dışı trafo tespit edildi. Kaçak trafoların koordinatları ve görüntüleri mevcut. Köy şebekesinden kaçak hat çekilerek kurulmuş ve yer altına kamufle edilmiş kayıt dışı panolar var. Buna rağmen şirketimizin sahaya çıkmadan işlem yaptığını savunanların iyi niyetli olmadığı ortadadır. Özellikle tarımsal sulama yapanlar yalan, yanlış bilgiler ile yanıltılıyor. Çiftçimizin emeğinin suiistimal edilmemesi, etmeye çalışanlara da izin verilmemesi gerekir''.
Açıklamanın sonunda ise, yasalar çerçevesinde şirketin haklarının sonuna kadar korunacağına yer verildi.
(İHA-AKK-Y)

28.04.2017 16:54:07 TSI
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