YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi"

"Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi"



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Prof. Dr. Muhsin Doğuroğlu tarafından "Arıcılıkta Verimliliği Artırma Yöntemleri, Ürün Çeşitliliği ve Uygulamaları" konulu uygulamalı eğitim programları Malkara, Saray, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerinde arı üreticilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. Proje kapsamında uygulamalı eğitim programlarının Çerkezköy, Muratlı, Çorlu ve Şarköy ilçeleriyle devam edeceği belirtildi.

(YG-MEF-Y)



28.04.2017 16:59:15 TSI

NNNN

