28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tır yoldan çıktı

28 Nisan 2017 Cuma, 17:00
Tır yoldan çıktı
Tır yoldan çıktı

(Fotoğraflı)

Emre Yılmaz
KASTAMONU (İHA) - Hanönü-Boyabat karayolunda meydana gelen trafik kazasında tır yoldan çıktı. Kazada,sürücü hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hanönü-Boyabat karayolunun 14. Kilometresinde Aydın Yetgin yönetimindeki 34 JC 9809 plakalı tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.
Kazada sürücü Yetgin yaralandı. Yaralı 112 Acil servis ekipleri tarafından Sinop'un Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
(EY-Y)

28.04.2017 17:08:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çin'den bisiklet ile ülkesi İsviçre'ye gidiyor
YEREL

ÇİN'DEN BİSİKLET İLE ÜLKESİ İSVİÇRE'YE GİDİYOR
Egelli vatandaşlara Kızılcahamam gezisi
YEREL

EGELLİ VATANDAŞLARA KIZILCAHAMAM GEZİSİ
Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Şehit ailelerinden Kaymakam Yüksel ve Başkan Arslan'a ziyaret
YEREL

ŞEHİT AİLELERİNDEN KAYMAKAM YÜKSEL VE BAŞKAN ARSLAN'A ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...