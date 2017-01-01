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Güzel Sanatlar Fakütesi'nden "4. Bahar Buluşmaları Konferansı"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Bahar Buluşmaları" Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasında, sadece sınıflarda, amfilerde teorik eğitimle ders vermenin dışında "Bahar Buluşmaları" gibi sektör ve sanayi işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerin fakültelerin değerini artırdığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 4 yıldır üniversite yönetimi olarak destekledikleri "Bahar Buluşmaları" konferansında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay ise, geçtiğimiz yıl 30'uncu yaşını kutlayan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin başarılarında öğretim görevlilerinin katkıları kadar öğrencilerin ve mezunların da katkıları olduğunun altını çizdi.

Öğrenciler tasarımcıların deneyimlerini öğrenerek kendilerini geliştirecek

Konferansta öğrencileri grafik tasarımın farklı alanlarında uzmanlaşmış tasarımcılarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Eryılmaz şunları aktardı:

"Bahar Buluşmaları sayesinde öğrenciler, derslerde almış oldukları kuramsal altyapı üzerine tasarımcıların deneyimlerini öğrenerek yaptıkları çalışmalarda uygulama ve geliştirme şansı elde edebilecekler. Konferansın devamında Grafik Bölümü öğrencileri, konuklarımızın incelediği çalışmalarıyla, yetkin ağızlardan değerlendirilme ve eleştiri fırsatı bulacaklar."

Açılış konuşmalarının ardından tasarımcılar, Uğurcan Atoğlu, Funda Akman, Erkut Terliksiz, Pınar Ulus, Esen Karol, Erdem Demir, Arkın Kahyaoğlu ve Volkan Aydemir sunumlarını gerçekleştirdi.

Konferans, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde konuklar ve öğrencilerin portfolyo görüşmeleriyle devam etti.

(AS-MET-Y)



28.04.2017 17:19:19 TSI

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