28 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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ESOGÜ Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü Mihalıççıklı gençlerle buluştu

28 Nisan 2017 Cuma, 17:13
ESOGÜ Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü Mihalıççıklı gençlerle buluştu
ESOGÜ Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü Mihalıççıklı gençlerle buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübü, mesleklerini ortaokul öğrencilerine anlattı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kimya Mühendisliği Öğrenci Kulübüne bağlı öğrenciler, kimya mühendisliği mesleğini tanıtmak ve sevdirmek amaçlı Mihalıççık Yunus Emre Ortaokulu'na giderek burada okuyan öğrencilere mesleklerini anlattı. Etkinlikte mesleği tanıtıcı çeşitli kimya deneylerinin yapılmasının yanı sıra, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde de bulunuldu.
(AS-MET-Y)

28.04.2017 17:21:52 TSI
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