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Yöresel kostümler kat'ı sanatıyla sergilendi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - "Kâğıt Sanatında Yöresel Kostümlerimiz" isimli sergi, nadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi.

Serginin sahibi Hatice Özdemir Şengür, Eskişehir'in kaybolan gelenek ve göreneklerini, tarihi ve turistik yerlerini kâğıda yansıtmaya çalıştığını vurguladı. Şengür, "Ben emekli öğretmenim. Emekli olduktan sonra bir takım el sanatları ile ilgilendim ve şimdi de kat'ı tekniğiyle ilgileniyorum. Kat'ı Osmanlı Dönemi'nden kalma çok eski bir sanat. Ben de Eskişehirli olduğum için Eskişehir ile ilgili kat'ı çalışmaları yapmak istedim. Bu çalışmamda daha çok Eskişehir'in yöresel giysileri üzerine çalıştım. Ancak benim kafamdaki proje tarihi turistik yerlerin, gelenek ve göreneklerin kat'ı tekniğiyle gündeme gelmesi, onlarla anlatılması. Halkbilim Araştırmaları Merkezi bana bu sergi için ev sahipliği yapıp bu yolda ilk adımı atmamı sağladı. Bu destek için kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Birimimizin en önemli görevlerinden biri de el sanatlarını yaşatmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, varsa bu sanatların koleksiyonunu yapmak" diyen Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise, "Hatice hocamızla bir arkadaşımız vesilesiyle tanıştık. Kendisinin böyle bir sanatı icra ettiğini öğrendikten sonra iş birliği yaptık. Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi'ne de bu sanatı tanıtmak yakışır diye düşündük ve merkez olarak kaybolmaya yüz tutmuş bir sanatı yakaladığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

(BRK-MET-Y)



28.04.2017 17:23:15 TSI

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