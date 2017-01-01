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Taşlıçay'da sıcak su aramaları devam ediyor

28 Nisan 2017 Cuma, 17:26
Taşlıçay'da sıcak su aramaları devam ediyor
Taşlıçay'da sıcak su aramaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Maden Teknik Arama ekiplerince ilçe Belediye'sine ait Jeotermal kaynak arama sahasında yapılan çalışmalar devam ediyor.
Taşlıçay Belediyesi, jeotermalde yer altı rezervlerinin daha ayrıntılı araştırılması amacıyla MTA'ya CSAMT ölçümleri yaptırmaya başladı. Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen jeotermal su arama sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, bilgiler aldı. İlçede yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Taşdemir, "MTA Genel Müdürlüğümüzün yaptığı alan taraması içerisinde ki biz bunu geçen yıl bu dönemde Ankara'daki bir toplantıda değerlendirmiştik. CSAMT yöntemi jeotermal enerji uygulamalarında yoğun olarak kullanılan elektromagnetik bir yöntemdir" dedi.
Taşlıçay'da sıcak suyun olabileceği bilgisinin belirlendiğini belirten Taşdemir, "Buradaki yapılan Jeolojik araştırmaları neticesinde bu bölgede sıcak termal suyun olabileceği bulgularına rastlanıldı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan çalışmaların sonucunda ana kayaya ve graben faylarına yönelik derin sondaj yerleri tespit edilerek 2 aya kadar sondaj çalışmaları başlayacaktır. İnşallah 4 aylık kısa bir zaman içerisinde burada umuyoruz ki sıcak suya ulaşılır. Termal su olarak ta vatandaşımızın hizmetine sunulur. Sonuç olarak hayırlı bir sonuca ulaşılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(AG-AA-Y)

28.04.2017 17:35:21 TSI
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