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Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı açılıyor

- 3-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak fuar, üretici ve tüketici firmaları bir araya getirerek büyük bir pazar alanı oluşturmayı hedefliyor



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'da ilk kez düzenlenecek Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı 3 Mayıs Çarşamba günü görkemli bir törenle açılacak.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Payas Belediyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret Borsası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İnşaatçılar ve Boyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, TMMOB Mimarlar Odası,

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Hatay Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD), Hatay Sanayi ve İş Adamları Derneği (HASİAD), KOSGEB, Mercan Fuarcılık ve İmaj Medya'nın desteğiyle organize edilen 1. Hatay Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı, Antakya'da otogar yakınındaki 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek.

Fuar, 3-7 Mayıs tarihleri arasında 5 gün boyunca ziyaretçilere sabah 10:00 akşam 22:00 saatleri arasında ağırlayacak.

Fuar organizasyonundan yapılan açıklamada, kentsel dönüşüm ve gelişim adımlarının atıldığı bu günlerde iyi bir pazar konumuna gelen Hatay'da, bu fuar ile birlikte inşaat, yapı, gayrimenkul pazarlama sektörlerinin, iç ticaret ve ihracatı geliştirici, ürün hizmet ve teknolojilerini sunma imkanı bulacağı belirtildi.

Firmaların bu fuara katılarak sektörel bilgi akışından faydalanabilecekleri vurgulanan açıklamada, Hatay'ın 15 ilçesinden yoğun sektörel katılmaların olacağı, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ve çeşitli sivil toplum yöneticilerinin yoğun katılım göstereceği, iç pazarda üretici ve tüketiciyi bir araya getirerek sektöre hareket ve canlılık kazandıracağı ayrıca KOBİ'lerin rekabet güç düzeylerini yükselteceği, genel işletme faaliyetlerinin teşvik edileceği, yurtiçi pazar paylarını arttırarak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirileceği ve kaliteli verimli mal/hizmet anlayışının geliştirileceği bir fuar amaçlandığı kaydedildi.

Sektörel fuarların belli bir zaman ve mekan içerisinde mal/hizmet üretici ve tüketicilerin buluştukları bir pazar niteliği taşıdığı ifade edilen açıklamada, "Fuarların belli konuya yönelik olması katılımcı firmalara ilgili talebi doğrudan, kısa sürede ve etkili bir biçimde yakalama fırsatı vermekte bu sayede satış ve tanıtımla ilgili önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisi ve ihracata katkısı itibariyle önemli üretim ve stratejik potansiyele sahip Hatay özellikle, ticaret, sanayi ve turizm alanlarında gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde de yatırım fırsatlarıyla yeni imkanlar sunmaktadır" denildi.

(ADN-Y)



28.04.2017 17:44:48 TSI

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