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12 dekarlık arazide KYK ormanı oluşturuldu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gecen Köyü Türbe mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Ormanı karşısında 12 dekarlık alanda KYK ormanı oluşturuldu.

1200 adet fidanın toprakla buluşturulduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ormanı fidan dikim etkinliğinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından dikilen ağaçlara 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri verildi.

Yoğun katlımla gerçekleşen törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bartın İl Müdürü Zafer Çakan "Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında "KYK Ormanları" oluşturulması, öğrenciler adına fidan dikilmesi ve yurt binalarının bahçelerinin ağaçlandırılması amaçlanmıştır. Gençlerimizle birlikte ağaç dikerken ağaç sevgisi, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konularında öğrencilerimizin bilinçlenmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim de "Bu alanda daha önce bir program yapmıştık. Buranın adı 15 Temmuz Şehitler Ormanı. Kredi Yurtlar Kurumumuzda bu Şehitler Ormanı'nda kendi fidanlarını dikecek. Bu Şehitler Ormanı'nda gençlerimizin de dikili fidanları, dikili ağaçları olacak. Dikilecek fidanlar sembolik, birer adet fidan dikeceksiniz ancak gençlerimizin ağaç sevgisini kazanma anlamında önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Ağaç diken, fidan diken, yeşile karşı sevgi ve saygı kazanıyor. Bölgemiz tabii ki çok şanslı bir bölge. Şöyle bir baktığımız zaman adeta yeşillik denizi. Her taraftan yeşil fışkırıyor. Her türden ağaçlar var. Bu bölgeye de daha çok gelir getirici ağaçlar dikilecek. Köylülerimizin de faydalanması sağlanacak. Kredi Yurtlar Kurumumuza bu hassas davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onların da bu çorbada tuzları oldu/ İnsanın hayatı boyunca yapabileceği, yapması gereken en güzel şeylerden birinin ağaç dikmek olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin bütün toplumlarda ve bütün kültürlerde ağaç dikmek teşvik ediliyor, önemseniyor. Bu anlamda ben de yapılan ağaç dikme, yeşillendirme faaliyetlerine katılmaya çalışıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum, bulunduğunuz bölgelerde bir ağaç dikme programı ile karşılaşırsanız mutlaka katılın. Birkaç tane fidan dikin. Bizler bu büyük ağaçların gölgesinde buluşuyor ve gölgeleniyoruz. Bizim diktiğimiz ağaçların gölgesinde de başka nesiller gölgelenecek. Belki sizlerde bu ağaçların gölgelerinden ve meyvelerinden faydalanacaksınız. Bu duygular içerisinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Programın, faaliyetin başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

(AY-RFK-Y)



28.04.2017 17:56:10 TSI

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