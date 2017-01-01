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AK Parti'den Tut ilçesine teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, referandumda yüzde 65.4 oy oranında 'evet' oyu çıkan Tut ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Başkanı Abdurrahman Dimez beraberinde Tut ilçe koordinatörü Veysel Dolgun, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Tut ilçesine gitti. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri Fahri Bozdağ, Abdulkadir Gürbüz ve partililer tarafından karşılanan Dimez ve beraberindekiler esnaf ziyaretinin ardından partililerle bir araya geldi.

Partide konuşan İl Başkanı Abdurrahman Dimez, "Vermiş olduğunuz destekten dolayı Allah razı olsun. Yüzde 65.4 oranında ki oy oranından dolayı teşekkür ediyoruz. Hükümetimize, devletimize çok önemli destek sağladınız. İnşallah verdiğiniz bu oyların hiçbirisi boşa gitmeyecek. 2023, 253 ve 2071 hedeflerine daha güçlü ve istikrarlı Türkiye olarak hedeflere adım adım ilerleyeceğiz. Çocuklarımız ekonomik olarak siyasi olarak daha güçlü bir ülkede yaşayacak" dedi.

(AHM)



28.04.2017 18:32:19 TSI

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