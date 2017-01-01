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Genç hatipler minberde bölge yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



Bülent Özkaleli

ÇORUM (İHA) - Çorum'da 11 ilden gelen 12 öğrencinin yarıştığı genç hatipler minberde hutbe okuma bölge yarışması Ulu Cami'de yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan şehit Erol Olçok anadolu imam hatip lisesi müdürü Bekir Tokgöz, "İmam hatip liseleri tekrar eski görkemli günlerine döndü. Ülkemizin geleceği açısından imam hatip liseleri oldukça önemlidir. Bu öneme binaen hedefimiz Allah rızası için ümmete ve insanlığa hizmet olmalıdır. İmam hatip neslinin ufku bütün yer küreyi kuşatan, insanlığın geleceğini kurgulayan, genişlikte ve derinlikte olmalıdır. Bunun için hepimize düşen, çok çalışmak ve üretmektir. Yarının hatiplerine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Daha sonra Din Ögretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Osman Kılıç mesleğini en iyi şekilde yerine getirebilen öğrencilerin yetiştirilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdiği konuşmasında, "Bir din görevlisinin iyi bir hitabının olması önemlidir. Bu bilinçle öğrencilerin hitabet kabiliyetini geliştirmeye özen gösteriyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'de, "100 yıllık çınar İmam Hatipler geçmişte iniş çıkışlar yaşadı. Bugün hamdolsun çok güzel bir yerde. Çok sayıda yarışmalar yapıyoruz. Bu gençler gelecekte mihrabı dolduracaklar. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan öğrenciler minbere çıkarak hutbe okudular. İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın'ın başkanlığındaki jüri değerlendirmesini yaparken, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi korosu salavat ve ilahiler seslendirdi.

Yarışmasında Ankara Sincan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mücahit Efe birinci, Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mehmet İbrahim Göktaş ikinci olurken Çorum Alaca Alaca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rıza Bolat ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Osman Kılıç tarafından verildi.

(BÖ)



28.04.2017 18:39:38 TSI

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