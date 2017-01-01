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Lisede Gazetecilik bölümü açılıyor



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'deki Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde Gazetecilik bölümü açılması kararlaştırıldı.

Balıkesir ve Güney Marmara bölgesinde ilk kez bir Lisede gazetecilik eğitimi verilecek. Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde kurulacak olan Gazetecilik bölümü, ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kabul edecek.

Mehmet Vehbi Bolak Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Vahit Özden, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek açılacak olan Gazetecilik bölümü hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette konuşan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, "Gazetecilik bölümünü tercih edecek gençler, ilimizdeki yerel-yaygın basın kuruluşlarında uygulamalı eğitim imkanına da kavuşacak. Mezun olduklarında ise istihdamları sağlanacak. Bu arada, Balıkesir Basınının kıdemli isimlerinin de geleceğin muhabirleriyle bilgi birikimlerini paylaşmaları sağlanacak" dedi.

Müdür Vahit Özden ve ekibi, Balıkesir'deki basın kuruluşlarının sahip ve yöneticileriyle bir araya gelerek okul ve yeni açılacak gazetecilik bölümü hakkında bilgilendirme yapacak.

(TS-



28.04.2017 19:53:19 TSI

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