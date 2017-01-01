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Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün;

- "1 Mayıs Emeğin ve Birlikteliğin Bayramıdır"

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi bayramını kutlayan bir mesaj yayımladı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan İşçi Bayramı'nda birlik ve dayanışma içerisinde meydanlarda emeğinin, alın terinin karşılığını isteyen, haklarını arayan işçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bundan sonra işçilerin haklarının adil bir şekilde verildiği, işçi ölümlerinin kadercilik olarak kabul edilmediği, işçilerin sağlığı için bütün güvenlik önlemlerinin alındığı, ülkesinin kalkınması için tüm işçilerin özveri ile birlikte çalışacağı bir Türkiye'de 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak istediklerini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için farklı sektörlerde işçilerimiz, memurlarımız, emekçilerimiz var güçleri ile çalışmaktadır. Değişen ekonomik koşullar, alım gücünün düşmesi ve her geçen gün artan hayat pahalılığında çalışan vatandaşlarımızın durumu da düşünülmeli, eşit ve adil koşullarda emeklerinin karşılığını almaları sağlanmalıdır. Sosyal devlet anlayışı içerisinde işçilerimiz sendikal haklarından da yararlandırılmalı, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinde güvenli bir şekilde çalışmaları sağlanmalıdır. Daha güçlü ve üreten bir Türkiye için, işçisiyle, memuruyla tüm emekçilerin bir arada olduğu, eşit ve adil bir şekilde emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı sömürü düzenin olmadığı bir dünya ve Türkiye düşüncesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

(BT)



29.04.2017 00:22:44 TSI

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