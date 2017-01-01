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Pekmezci "Sanat ve kültürü korumak tarihi korumakla eş değer"

29 Nisan 2017 Cumartesi, 07:57
Pekmezci "Sanat ve kültürü korumak tarihi korumakla eş değer"
Pekmezci "Sanat ve kültürü korumak tarihi korumakla eş değer"

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Prof. Dr. Hasan Pekmezci, tarihine sahip çıkmanın yazmaktan, sanattan ve kültürel çalışmalardan geçtiğini ifade etti.
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği "Sanatın Gücü" başlıklı söyleşide, Prof. Dr. Hasan Pekmezci öğrencilerle bir araya geldi.
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Pekmezci, kültürel faaliyetlerin önemine değinerek konuşmasına başladı. Sanat ve kültürel çalışmaların bir toplumun tarihini yansıttığını belirten Pekmezci, sanat ve kültürleri korumanın tarihi korumakla eş değer olduğunu dile getirdi.
Tarihine sahip çıkmanın yazmaktan, sanattan ve kültürel çalışmalardan geçtiğini ifade eden davetli konuşmacı, öğrencilere günlük tutmaları veya istedikleri herhangi bir konuda yazmaları tavsiyesinde bulundu.
Sanatın insanları hayata bağlama gücünden söz eden Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, savaş yıllarında bile hiçbir kültürel faaliyetin durdurulmaması için verdiği emri hatırlattı.
Avrupalı ülkelerinin kültürel faaliyetlere önem verdiğini ifade eden Prof. Dr. Pekmezci, Avrupalı bazı ülkelerin kendi nüfusundan daha fazla turist ağırladığını belirterek kültür turizminin ülke ekonomisine ciddi miktarda katkılar sağladığının altını çizdi. Öğrencilere bol bol kitap okumalarını da tavsiye eden Pekmezci, katılımcıların sorularını yanıtlayarak söyleşisini sonlandırdı.
Programın sonunda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk, sunumu için Prof. Dr. Hasan Pekmezci'ye teşekkür ederek kendisine çiçek takdiminde bulundu. Söyleşi, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
(AY)

29.04.2017 08:00:24 TSI
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