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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Uçhisar Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, deri ve aksesuar sergisi açıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 08:56
Uçhisar Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, deri ve aksesuar sergisi açıldı
Uçhisar Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde, deri ve aksesuar sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Uçhisar Belediyesi, Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği ve İşkur destekleriyle, kadınlar için düzenlenen deri ve aksesuar kursu tamamlandı. Kursiyerler eserlerini sergide görücüye çıkardı.
Uçhisar Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde açılan sergiye Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özdemir, Müdür Yardımcısı Semih Kırım, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, İŞKUR Eğitim Uzmanı Muharrem Çalık ve kursiyerler katıldı.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Karaaslan, "Uçhisar Belediyesi olarak her zaman kadın çalışmalarını destekliyoruz. Kadınlarımız, kurslara katılarak hem el becerilerini geliştiriyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kadınlarımızın üretkenliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek. 22 kadınımız 35 günlük kurslarını tamamlayarak sertifikalarını aldılar ve başarılı bir sonuç ortaya çıkardılar. Kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan bin bir çeşit el emeği göz nuru olan bu ürünleri burada sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle bir ortamın oluşmasında desteklerinden dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne, İŞKUR'a ve Sayın Songül Aktaş Hanımefendi nezdinde Valimiz İlhami Aktaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özdemir de, yerel yönetimlere ve İşkur'a kurslara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
(COŞ-SK)

29.04.2017 09:05:17 TSI
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