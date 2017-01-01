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Özer, Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:24
Özer, Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Özer, Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Çaycuma Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Çaycuma MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, Çaycuma Gıda Tarım MYO Müdür Vekili Öğr. Gör. Ferhat Şen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.
Çaycuma kampüsünün üçüncü büyük kampüs olduğunu vurgulayan Rektör Özer, Çaycuma Yerleşkesinin de Bülent Ecevit Üniversitesi'nin tüm kampüslerinde olduğu gibi Çaycuma Kampüsü'nde de yatırımların devam ettiğini vurgulayan Rektör Özer şunları söyledi: "Üniversitemizin 11 ayrı kampüsünde yatırımlarımız ve büyüme hızla devam etmektedir. Çaycuma kampüsünde bir taraftan yeni bölümleri açarak öğrenci sayısını artırırken diğer taraftan yeni eğitim binalarını, çok sayıda laboratuvarı, Hikmet Odabaş çalışma salonunu, kütüphaneyi de hizmete aldık. Öğrencilerimizin ve personelimizin kampüs içerisinde nitelikli zaman geçirmelerine imkan veren çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları yapıldı. Mevcut çok amaçlı kapalı spor salonuna ilave olarak yeni açık spor tesislerini, futbol sahasını ve tenis kortunu kampüsümüze kazandırdık. Artan öğrenci kapasitesiyle birlikte ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak bugün Çaycuma Kampüsünde yeni yemekhane ve kantin binası yapımı için Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası ile Üniversitemiz arasında bir protokol imzaladık. Bu vesile ile kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Yine önümüzdeki günlerde TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Çaycuma Gıda Tarım Meslek Yüksekokulu binasının hibe yoluyla yapılıp üniversitemize teslim ile ilgili protokol yapacağız.
Çaycuma Kampüsü üç bine yakın öğrencisiyle öğrenci yoğunluğu her yıl büyüyen, aynı zamanda yatırımlarımızın da her yıl arttığı bir kampüsümüz oldu. Bu bağlamda Çaycuma yerleşkemizde bin kişilik yurt yapımı ile ilgili KYK'nın önümüzdeki günlerde inşaatı çalışmalarını başlatmasını bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkısıyla yapılacak olan cami yapımında en kısa zamanda başlanacaktır." dedi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, öğrenciler söz alarak Rektör Prof. Dr. Özer'e sorunlarını, isteklerini ve temennilerini ilettiler. Toplantının gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, toplantının gerçekleştirilmesi nedeniyle Rektör Özer'e teşekkür ettiler.
(SÖ-SÖ-Y)

29.04.2017 09:33:15 TSI
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