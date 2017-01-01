29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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TBMYO Öğrencileri ROBOTRAK robot yarışmasından ödülle döndü

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:04
TBMYO Öğrencileri ROBOTRAK robot yarışmasından ödülle döndü
TBMYO Öğrencileri ROBOTRAK robot yarışmasından ödülle döndü

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, ROBOTRAK robot yarışmasında iki ödül aldı.
Trakya Üniversitesi AR-GE Bilişim Topluluğu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ROBOTRAK robot yarışmasında Kırklareli Üniversitesini temsilen, Öğretim Görevlisi Sıtkı Kocaoğlu ve Öğretim Görevlisi Eray Yılmazlar gözetiminde Robot Kulübü bünyesinde yarışmaya katılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri Taner Gök, Çizgi İzleyen Kategorisi ikincilik ödülüne, Abdulcelil Kibaroğlu ise, Serbest Kategori jüri özel ödülüne layık görüldü.
Kırklareli Üniversetesi Rektörlüğü yetkilileri, TBMYO yönetimi, öğretim elemanları ve yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
(MA-MEF-Y)

29.04.2017 10:13:22 TSI
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