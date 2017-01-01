29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:08
Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite caddesi üzerinde şehir merkezine seyir halinde olan 78 EA 822 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.
Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.
(RŞ-İÇ)

29.04.2017 10:16:51 TSI
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