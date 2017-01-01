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Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite caddesi üzerinde şehir merkezine seyir halinde olan 78 EA 822 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

(RŞ-İÇ)



29.04.2017 10:16:51 TSI

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