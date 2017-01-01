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Bursa'da 1 Mayıs'ta bu yollara dikkat



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları sebebiyle şehir içinde trafik akışı yeniden düzenlendi.

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları pazartesi günü Osmangazi İlçesi Atatürk Stadyumunda düzenlenecek. Kutlamalar esnasında Merinos Kavşağından Stadyum Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Darmsat Caddesi, İpek kavşağı ile Stadyum Kavşağından, Beşikçiler arası Çekirge gidiş istikametleri araç trafiğine kapatılacak olup, T1 (İpekböceği) hattı ise saat 08.00'dan itibaren etkinlik bitene kadar çalışmayacak.

Alternatif güzergahlar

Çekirge Caddesinden Stadyum Kavşağını kullanan sürücüler, Hamzabey (Çelikpalas Otel) kavşağından Muradiye istikametine yönlendirilirken, Altıparmak- Çekirge istikametine gidenler ise Stadyum Kavşağından geliş şeridine aktarılarak Beşikçiler Kavşağına kadar bu şeridi kullanacak. Emniyet güçleri bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymasını istedi.

(AÇ)



29.04.2017 10:17:06 TSI

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